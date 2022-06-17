ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

Экономика 17.06.2022 10:08 Новости компаний
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17.06.2022 10:08 Новости компаний
ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках ПМЭФ-2022.
Для перевода средств по банковским реквизитам в ВТБ Онлайн нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По реквизитам в валюте», счет списания, ввести сумму и назначение перевода, код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя. Для осуществления перевода в белорусских рублях, тенге, драмах и манатах клиенту предварительно предложат открыть текущий счет в выбранной валюте, купить ее и осуществить перевод.
Максимальная сумма трансграничного перевода по реквизитам в Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан соответствует предписаниям Центрального банка РФ и составляет 150 тыс. долларов (либо эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода. Переводы доступны как физическим, так и юридическим лицам, есть возможность предоставления подтверждающих документов для валютного контроля.
- После введенных ограничений в отношении российских банков у клиентов значительно сократилось число привычных способов перечислений средств за рубеж. С учетом того, что такие переводы, особенно в страны СНГ, крайне важны для многих наших пользователей, мы реализовали возможность эту опцию в ВТБ Онлайн и обеспечили условия, которые будут удовлетворять потребности клиентов, - отметил Святослав Островский.
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