Экономика

Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»

Экономика 17.06.2022 10:05 Новости компаний
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17.06.2022 10:05 Новости компаний


Сбербанк запустил новый BNPL*-сервис «Плати частями», который позволяет оплачивать товары в интернет-магазинах в рассрочку без процентов и дополнительных расходов. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на Петербургском международном экономическом форуме.  Сейчас к сервису подключен ряд компаний, количество которых планируется расширять, также в ближайшее время произойдёт интеграция с сервисами экосистемы Сбера.  

-Во всём мире BNPL-сервисы активно развиваются. Согласно прогнозам экспертов к 2028 году объем мирового рынка BNPL-сервисов будет расти со среднегодовым темпом 22,4%. В России рынок только формируется, и сервис ʺПлати частямиʺ стал одним из первых предложений для покупок товаров повседневного спроса. Мы надеемся, что наш новый сервис станет выгодным и удобным абсолютно для всех клиентов, которые захотят им воспользоваться. В дальнейшем планируем развивать данный сервис, предлагая новый функционал как для бизнеса, так и для клиентов, — отметил  Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

При покупке через сервис платёж делится на четыре равные части, первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи — через каждые 2 недели. По информации Сбера сервис «Плати частями» имеет ряд преимуществ в сравнении с классической рассрочкой и кредитом, к примеру, уровень одобрения выше, договор не кредитный и подписывается в одно касание, не включает в себя дополнительные продукты и расходы для клиента, плюс, сам процесс покупки происходит быстро, как оплате обычной банковской картой. 

Чтобы воспользоваться данным сервисом сумма покупки должна быть от 1000 до 30 000 рублей, сервис доступен для клиентов любого банка, достаточно иметь дебетовую или кредитную карту. С «Плати частями» уже сотрудничают несколько компаний. Полный список партнёров доступен на сайте сервиса www.platichastyami.ru.

Для того чтобы совершить покупку через данный сервис в интернет-магазине нужно:
1. Положить товар в корзину.
2. В способе оплаты выбрать «Плати частями».
3. Ознакомиться с графиком платежей и условиями, заполнить номер телефона и ввести платежные данные.
4. Первые 25% от суммы спишутся сразу, остальные три платежа будут списываться автоматически каждые две недели.
Также сообщается, что для запуска сервиса Сбербанк создал компанию «Центр новых финансовых сервисов», которая является BNPL-провайдером. Это необходимое решение, которое позволило оказывать клиентам услуги без кредитного договора и в соответствии с законодательством РФ. Компания является стопроцентным дочерним предприятием Сбербанка, что гарантирует высокий уровень обслуживания и надежность взаиморасчетов с клиентами и партнерами сервиса. 

*BNPL — Buy now pay later (Купи сейчас — плати позже).

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