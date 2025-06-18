Госдоклад: потребительская корзина в Волгограде оказалась дороже, чем в Москве





Потребительская корзина в Волгограде вошла в топ-3 самых дорогих в России. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в государственном докладе Роспотребнадзора. Что примечательно, набор самых необходимых продуктов в городе-герое оказался даже дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Судя по докладу, это вызывает изумление даже у специалистов федерального ведомства.

Уточняется, что исследование проводилось аналитиками РОМИР в октябре-ноябре 2024 года и охватывало цены на продукты питания в семи самых популярных торговых сетях в 10 городах России. В частности, изучались цены на продуктовых полках в магазинов «Верный», «ВкусВилл», «Дикси», «Магнит», «Супер Лента», «Пятёрочка» и «Фасоль». А для расчета стоимости базовой потребительской корзины был выбран минимальной продуктовой набор Росстата, в который вошли хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса.

– Согласно полученным данным, в среднем покупка необходимого продовольствия обходилась покупателю в 4302 рубля. Самыми дорогими продовольственные корзины оказались в Краснодаре (средняя стоимость – 4865 руб.), Челябинске (4786 руб.) и Волгограде (4757 руб.), – говорится в опубликованном на сайте РПН докладе. – Выгоднее всего покупать продукты могут новосибирцы (3802 руб.), омичи (3922 руб.) и красноярцы (3926 руб.).

– Примечательно, но крупнейшие мегаполисы страны – Москва и Санкт-Петербург – не вошли в топ по ценам на продукты, продемонстрировав средние показатели, – также говорится в докладе.