Купить квартиру по цене прошлого года – Синара-Девелопмент объявила лето скидок в Волгограде

Экономика 18.06.2025 14:35 Реклама
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18.06.2025 14:35 Реклама
Откладывали покупку жилья в ожидании по-настоящему выгодного предложения? Этот момент настал! Компания «Синара-Девелопмент» подготовила специальные условия на покупку квартиры в популярных жилых комплексах Дзержинского района Волгограда – ЖК «Романовъ комфорт» и ЖК «Крылья Качи».
Сочетание сезонных скидок, льготной ипотеки и дополнительных бонусов создают уникальную возможность для приобретения недвижимости этим летом:
• скидка 15% при полной оплате или рассрочке;
• скидка 5% и семейная ипотека 3,5% – прекрасный вариант для тех, то хочет больше пространства для детей;
• дополнительная скидка 200 000 рублей – для покупателей с материнским капиталом.
Застройщик предлагает два формата комфортного жилья – выберите тот, что подходит именно вам.
ЖК «Романовъ комфорт» – идеальный вариант для тех, кто планирует скорый переезд. Дом сдается уже в этом году. В квартирах будет выполнена горизонтальная разводка отопления, установлены радиаторы, на стенах частично выполнена простая штукатурка, на полу – цементно-песчаная стяжка, в ванной сделана гидроизоляция. Осталось только сделать ремонт по вашему вкусу!
ЖК «Крылья Качи» – выбор для тех, кто готов подождать, но мечтает заехать в квартиру с качественным ремонтом. Здесь предлагаются квартиры с чистовой отделкой, которая включает натяжные потолки, ламинат 32 класса, виниловые обои под покраску, межкомнатные двери, входные металлические сейф-двери, полную разводку электрики, установку выключателей и розеток с учетом оптимальных вариантов расстановки мебели и бытовой техники. Ремонт от застройщика уже включен в стоимость квартиры.
Оба жилых комплекса отличаются продуманной инфраструктурой и современными решениями:
• разнообразие планировок – от уютных студий до просторных квартир площадью до 87 кв.м;
• дизайнерские входные группы и общественные пространства;
• колясочные, комнаты гигиены и консьерж-сервис на первых этажах
• коворкинг и детские игровые комнаты;
• индивидуальный тепловой пункт и автономная газовая котельная;
• закрытые дворы без машин с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и ландшафтным озеленением.
Не упустите шанс выгодно приобрести жилье в одном из самых развитых районов города! Подробности о квартирах и специальных предложениях уточняйте в офисах продаж «Синара-Девелопмент» и на сайте sinara-development.ru
Офисы продаж в Волгограде:
ул. Полоненко, 12
ул. имени Малиновского, 4
Телефон: +7(8442) 499-388
ЖК «Крылья Качи», ID дома 64331. ЖК «Романовъ комфорт», ID дома: 59437. Проектные декларации на федеральном портале наш.дом.рф.
Предложение действительно с 01.06.2025г. до 31.08.2025г. Скидка в размере 200 000 рублей при использовании материнского капитала распространяется только на квартиры в ЖК «Романовъ комфорт». Не оферта. Подробности в офисе продаж и на sinara-development.ru.
Реклама. ООО Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент». ИНН 6685169140. erid: F7NfYUJCUneTRUKqBsf4
Полная стоимость кредита рассчитывается от 3.820% до 4.299%.
Ставка от 3,5% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО «Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент». Предложение действительно в период с 01.06.2025 по 31.08.2025 г. включительно.
Изучите все условия кредита (займа), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family
Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
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