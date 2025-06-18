В Волжском наращивают производство метионина

Экономика 18.06.2025 15:13
0
18.06.2025 15:13
На базе «Волжского Оргсинтеза» началась реализация масштабного инвестиционного проекта АО «Росхим». Он направлен на значительное увеличение производства метионина и позволит к 2030 году увеличить объем продукции до 100 тыс. тонн в год. Таким образом, будут полностью удовлетворены потребности внутреннего рынка и созданы возможности для экспортных поставок.
В настоящее время Россия существенно зависит от импорта кормовых аминокислот, в том числе метионина, импортозависимость по которому составляет 50%, говорится в пресс-релизе компании. Дефицит компенсируется поставками из Китая. По прогнозам экспертов, к 2035 году потребность рынка возрастет до 80-100 тыс. тонн в год. «Волжский Оргсинтез» ежегодно производит более 25 тыс. тонн кормовой добавки, что покрывает лишь половину потребностей страны.
– Новое производство по выпуску метионина по бессульфатной технологии ориентировано на национальные приоритеты и позволит нам полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этой незаменимой аминокислоте и, что особенно важно, вывести Россию на передовые позиции в мировой индустрии. Мы говорим не только о продовольственной безопасности, но и о технологическом суверенитете, – рассказал коммерческий директор АО «Росхим» Александр Горин.
Реализация проекта находится в активной фазе: определены источники финансирования, начата проектировка производства и подготовка площадки. Кроме того, завершены первый и второй этапы предтехнического экономического обоснования, определен лицензиар – поставщик бессульфатной технологии, проведены маркетинговые исследования.
Строительство нового производства создаст сотни высококвалифицированных рабочих мест для специалистов Волгоградской области. Росхим активно инвестирует в развитие человеческого капитала, предлагая будущим сотрудникам программы наставничества и кадрового резерва.
Отметим, что на сегодня доля агрохимической продукции в портфеле АО «Росхим» составляет 25% и включает такие ключевые продукты, как минеральные удобрения, метионин, антиоксиданты, бикарбонат натрия, карбонат калия, гидроксид калия.
Госдоклад: потребительская корзина в Волгограде оказалась дороже, чем в Москве18.06.2025 16:30
Экономика 18.06.2025 16:30
К реконструкции Волгоградской ГРЭС привлекут китайских партнеров18.06.2025 15:12
Экономика 18.06.2025 15:12
Купить квартиру по цене прошлого года – «Синара-Девелопмент» объявила лето скидок в Волгограде18.06.2025 14:35 Реклама
Экономика 18.06.2025 14:35 Реклама
В России приготовились поставить рекорд по покупке жилья без ипотеки18.06.2025 13:15
Экономика 18.06.2025 13:15
В Котово ЦРБ и ПНИ четвертые сутки остаются без воды18.06.2025 11:27
Экономика 18.06.2025 11:27
Пять мест с зарплатой в 120 тысяч предлагают волгоградцам18.06.2025 06:01
Экономика 18.06.2025 06:01
Южане выразили готовность сдать биометрию для защиты от мошенников17.06.2025 12:35
Экономика 17.06.2025 12:35
Волгоградцы потратили на еду вне дома 13,2 млрд рублей17.06.2025 06:40
Экономика 17.06.2025 06:40
В Волгограде ищут супер бизнес-аналитика на зарплату в 360 тысяч16.06.2025 21:26
Экономика 16.06.2025 21:26
Два российских банка завершили юридическое присоединение16.06.2025 12:54
Экономика 16.06.2025 12:54
Волгоградская область опустилась в рейтинге доходов населения16.06.2025 08:20
Экономика 16.06.2025 08:20
Росстат: в Волгоградской области вырос дефицит кадров14.06.2025 15:56
Экономика 14.06.2025 15:56
Свекла за неделю подорожала на 4 рубля в Волгограде12.06.2025 06:43
Экономика 12.06.2025 06:43
Волгоградцы стали усиленно экономить и копить на «черный день»10.06.2025 17:49
Экономика 10.06.2025 17:49
Будущие металлурги подтвердили свои навыки на демонстрационном экзамене10.06.2025 11:34
Экономика 10.06.2025 11:34