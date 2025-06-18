В Волжском наращивают производство метионина





На базе «Волжского Оргсинтеза» началась реализация масштабного инвестиционного проекта АО «Росхим». Он направлен на значительное увеличение производства метионина и позволит к 2030 году увеличить объем продукции до 100 тыс. тонн в год. Таким образом, будут полностью удовлетворены потребности внутреннего рынка и созданы возможности для экспортных поставок.

В настоящее время Россия существенно зависит от импорта кормовых аминокислот, в том числе метионина, импортозависимость по которому составляет 50%, говорится в пресс-релизе компании. Дефицит компенсируется поставками из Китая. По прогнозам экспертов, к 2035 году потребность рынка возрастет до 80-100 тыс. тонн в год. «Волжский Оргсинтез» ежегодно производит более 25 тыс. тонн кормовой добавки, что покрывает лишь половину потребностей страны.

– Новое производство по выпуску метионина по бессульфатной технологии ориентировано на национальные приоритеты и позволит нам полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этой незаменимой аминокислоте и, что особенно важно, вывести Россию на передовые позиции в мировой индустрии. Мы говорим не только о продовольственной безопасности, но и о технологическом суверенитете, – рассказал коммерческий директор АО «Росхим» Александр Горин.

Реализация проекта находится в активной фазе: определены источники финансирования, начата проектировка производства и подготовка площадки. Кроме того, завершены первый и второй этапы предтехнического экономического обоснования, определен лицензиар – поставщик бессульфатной технологии, проведены маркетинговые исследования.





Строительство нового производства создаст сотни высококвалифицированных рабочих мест для специалистов Волгоградской области. Росхим активно инвестирует в развитие человеческого капитала, предлагая будущим сотрудникам программы наставничества и кадрового резерва.

Отметим, что на сегодня доля агрохимической продукции в портфеле АО «Росхим» составляет 25% и включает такие ключевые продукты, как минеральные удобрения, метионин, антиоксиданты, бикарбонат натрия, карбонат калия, гидроксид калия.



