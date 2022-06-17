Экономика

Банк «Открытие» подписал несколько соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ

Экономика 17.06.2022 10:48
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17.06.2022 10:48


В рамках XXV Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с ГК МИЦ, а также администрациями Томской, Саратовской и Вологодской областей.
Приоритетными направлениями сотрудничества станут проектное финансирование строительства жилой недвижимости, реализация зарплатных проектов, страхование рисков и расчетное обслуживание.
Уверены, что подписание соглашения даст возможность улучшить жилищные условия жителям Московского региона, – сообщил представитель банка.
Также в рамках ПМЭФ президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и врио губернатора Томской области Владимир Мазур договорились расширить сотрудничество в рамках концессионных проектов по строительству соцобъектов и инфраструктуры. Также совместными усилиями они будут развивать программы финансирования строительства образовательных учреждений, жилых домов и дорог, а также малый и средний бизнес в регионе.
Важной социальной задачей «Открытие» считает повышение доступности и качества финансовых услуг для местных жителей и бизнеса, расширение зарплатных проектов среди организаций в сфере образования, здравоохранения и культуры.
Уверен, что такой комплексный подход к сотрудничеству даст хорошие результаты как для социально-экономического развития Томской области, так и для бизнеса группы «Открытие», – отметил Задорнов.
По словам Владимира Мазура, у «Открытия» есть не только необходимые компетенции в успешной реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов, но и многолетняя история успеха, доверие клиентов, что для банка самое главное.
Михаил Задорнов также подписал соглашение с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Банк совместно с региональными властями будет развивать зарплатные проекты, финансировать строительство домов, кредитовать предпринимателей, а также внедрять новые банковские сервисы.
Помимо этого на петербургском форуме старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова подписала соглашение с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным. Банк будет укреплять и развивать промышленный потенциал региона, а также обеспечивать граждан широким спектром качественных банковских услуг.
Саратовская область входит в десятку регионов-лидеров Приволжского федерального округа по производству продукции сельского хозяйства. Мы видим огромный потенциал для совместной работы, – заявила Смирнова.
По ее словам, «Открытие» рассмотрит возможность кредитования промышленных проектов и строительства инфраструктурных объектов, реализуемых по схеме ГЧП/концессий.

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