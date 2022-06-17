В Волгограде заводчицу мейн-кунов обхитрил аферист









Жительница Краснооктябрьского района Волгограда лишилась крупной суммы при продаже котенка породы мейн-кун.

Как сообщили в УМВД России по региону, 73-летняя женщина разместила объявление о продаже котят. Откликнулся мужчина, который захотел купить мейн-куна для своего ребенка, но уточнил, что живет в другом городе. Он предложил оплатить задаток, но для подтверждения операции ему понадобились от продавца данные ее банковской карты и код безопасности. Женщина знала о таком виде мошенничества, но пошла на условия мужчины. Она назвала все данные и с ее карты произошло списание 47 тысяч рублей.

Больше покупатель на связь не выходил, после чего обманутая волгоградка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.



