В Волгограде заводчицу мейн-кунов обхитрил аферист

Происшествия 17.06.2022 09:33
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17.06.2022 09:33
Жительница Краснооктябрьского района Волгограда лишилась крупной суммы при продаже котенка породы мейн-кун.
Как сообщили в УМВД России по региону, 73-летняя женщина разместила объявление о продаже котят. Откликнулся мужчина, который захотел купить мейн-куна для своего ребенка, но уточнил, что живет в другом городе. Он предложил оплатить задаток, но для подтверждения операции ему понадобились от продавца данные ее банковской карты и код безопасности. Женщина знала о таком виде мошенничества, но пошла на условия мужчины. Она назвала все данные и с ее карты произошло списание 47 тысяч рублей.
Больше покупатель на связь не выходил, после чего обманутая волгоградка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
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