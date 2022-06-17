«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает безопасность сотрудников

Экономика 17.06.2022 08:53 Новости компаний
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17.06.2022 08:53 Новости компаний
Первое успешное тестирование системы электронных медицинских осмотров (ЭСМО) провел лично исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров на терминале, установленном в административном корпусе железнодорожного цеха.
Эта система в считанные минуты оценивает физическое состояние работника и формирует заключение о допуске к работе в электронном журнале медосмотров. Результаты осмотра фиксируются и в путевом листе, который заверяется электронной цифровой подписью медработника. На фабрику или в рудник сможет пройти только работник, не имеющий медицинских противопоказаний.
Кроме того, новый модуль «ЭСМО Контроль знаний» позволяет без лишних затрат времени проверить уровень знаний по охране труда и производственной безопасности непосредственно во время прохождения предсменного медицинского осмотра. Тестовые вопросы, например, сезонный инструктаж, система может задать как конкретному работнику, так и коллективно бригаде. Фиксирование данных об уровне компетентности сотрудников способствует снижению показателей аварийности и травматизма на производстве.
Обеспечение безопасности труда, сохранение здоровья и жизней сотрудников - главный приоритет «ЕвроХим-ВолгаКалия». Введение в рабочий процесс полностью автоматизированной электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО) поможет значительно повысить уровень защиты людей на производстве.
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