«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает безопасность сотрудников





Первое успешное тестирование системы электронных медицинских осмотров (ЭСМО) провел лично исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров на терминале, установленном в административном корпусе железнодорожного цеха.





Эта система в считанные минуты оценивает физическое состояние работника и формирует заключение о допуске к работе в электронном журнале медосмотров. Результаты осмотра фиксируются и в путевом листе, который заверяется электронной цифровой подписью медработника. На фабрику или в рудник сможет пройти только работник, не имеющий медицинских противопоказаний.





Кроме того, новый модуль « ЭСМО Контроль знаний » позволяет без лишних затрат времени проверить уровень знаний по охране труда и производственной безопасности непосредственно во время прохождения предсменного медицинского осмотра. Тестовые вопросы, например, сезонный инструктаж, система может задать как конкретному работнику, так и коллективно бригаде. Фиксирование данных об уровне компетентности сотрудников способствует снижению показателей аварийности и травматизма на производстве.





Обеспечение безопасности труда, сохранение здоровья и жизней сотрудников - главный приоритет «ЕвроХим-ВолгаКалия». Введение в рабочий процесс полностью автоматизированной электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО) поможет значительно повысить уровень защиты людей на производстве.



