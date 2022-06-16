Экономика 16.06.2022 11:13
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16.06.2022 11:13
В рамках XXV Петербургского Международного Экономического Форума банк «Открытие» и ГК МИЦ заключили соглашение о сотрудничестве.
Проектное финансирование строительства жилой недвижимости, реализация зарплатных проектов, страхование рисков и расчетное обслуживание выбраны приоритетными направлениями сотрудничества в рамках соглашения. Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления.
– ГК МИЦ работает с банком «Открытие» не первый год. Сегодня мы сделали важный шаг в развитии долгосрочных и перспективных отношений между нашими компаниями. Соглашение значительно расширит круг взаимодействия и позволит удовлетворить потребности наших клиентов в качественных банковских инструментах, – отметили в группе компаний «МИЦ».
– Уверены, что подписание соглашения послужит началом для реализации проектного финансирования строительства жилой недвижимости ГК МИЦ в банке «Открытие» и даст возможность улучшить жилищные условия жителям Московского региона, – прокомментировали в банке «Открытие».
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