



В рамках XXV Петербургского Международного Экономического Форума банк «Открытие» и ГК МИЦ заключили соглашение о сотрудничестве.

Проектное финансирование строительства жилой недвижимости, реализация зарплатных проектов, страхование рисков и расчетное обслуживание выбраны приоритетными направлениями сотрудничества в рамках соглашения. Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления.

– ГК МИЦ работает с банком «Открытие» не первый год. Сегодня мы сделали важный шаг в развитии долгосрочных и перспективных отношений между нашими компаниями. Соглашение значительно расширит круг взаимодействия и позволит удовлетворить потребности наших клиентов в качественных банковских инструментах, – отметили в группе компаний «МИЦ».

– Уверены, что подписание соглашения послужит началом для реализации проектного финансирования строительства жилой недвижимости ГК МИЦ в банке «Открытие» и даст возможность улучшить жилищные условия жителям Московского региона, – прокомментировали в банке «Открытие».