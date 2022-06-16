В Волгоградской области дотла сгорели три дома

Происшествия 16.06.2022 10:51
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16.06.2022 10:51
Три дома сгорели в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В Камышине в СНТ «Мичурина» ночью из-за замыкания электропроводки загорелся частный дом площадью 15 кв.м. Строение было полностью объято пламенен. Погибших и пострадавших нет. Еще один пожар по аналогичной причине произошел в СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе Волгограда. Здесь сгорел двухэтажный дом. По предварительной информации, возгорание началось в результате аварийного режима работы электропроводки на вводе.
Деревянный дом площадью 70 кв.м. сгорел в Нехаевском районе Волгоградской области. Здание горело по всей площади. Пострадавших нет. В данном случае возгорание началось также из-за короткого замыкания электропроводки на вводе.
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