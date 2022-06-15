Экономика

Сбербанк сможет выдать импортёрам 300 млрд рублей льготных кредитов

Экономика 15.06.2022 12:04 Новости компаний
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15.06.2022 12:04 Новости компаний


Сбербанк присоединился к государственной программе льготного финансирования импортёров в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 895. Размер субсидии, выделенный правительством на льготную программу, составляет 37 млрд рублей. Это позволит предоставить бизнесу льготные кредиты общим объёмом 950 млрд рублей, из которых Сбербанк планирует выдать порядка 300 млрд рублей, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Максимальная стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Программа подразумевает оплату финансирования с применением аккредитивов, а также через другие коммерческие банки при невозможности оплаты контрактов через банк-кредитор.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк — активный проводник мер господдержки бизнеса и лидер по этому направлению в стране. С февраля этого года мы одобрили более одного триллиона рублей финансирования в рамках программ льготного кредитования. По условиям новой госпрограммы для импортёров срок субсидирования поставок приоритетных товаров составляет до 12 месяцев, поставок оборудования с длительным сроком производства или для инвестиционных проектов — до трёх лет, что делает её действенным инструментом поддержки. Основное требование к клиентам — наличие импортных контрактов на сумму от трёх миллионов рублей. Мы рассчитываем, что программа будет интересна заёмщикам и контрагентам любого масштаба — от микробизнеса до крупнейших компаний страны». 

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