Волгоградская облдума закупает 20 телефонов за 711 тысяч рублей

Волгоградская областная дума объявила электронный аукцион на покупку проводных телефонов для государственных нужд регпарламента. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 20 аппаратов с дисплеем, номеронабирателем и определителем номеров. 10 аппаратов, согласно начальной стоимости контракта, закупаются по цене 32,3 тысячи рублей за штуку, а еще 10 – по 38,8 тысячи.
Согласно дополнительным характеристикам проводных телефонов, они должны обеспечить быстрый набор номера, удержание номера на линии, возможность переключения между линиями, а также доступ к списку вызовов.
Фото V102.RU (архив)