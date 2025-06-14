Общество

Волгоградская облдума закупает 20 телефонов за 711 тысяч рублей

Общество 14.06.2025 07:29
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14.06.2025 07:29


Волгоградская областная дума объявила электронный аукцион на покупку проводных телефонов для государственных нужд регпарламента. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 20 аппаратов с дисплеем, номеронабирателем и определителем номеров. 10 аппаратов, согласно начальной стоимости контракта, закупаются по цене 32,3 тысячи рублей за штуку, а еще 10 – по 38,8 тысячи.

Согласно дополнительным характеристикам проводных телефонов, они должны обеспечить быстрый набор номера, удержание номера на линии, возможность  переключения между линиями, а также доступ к списку вызовов.

Фото V102.RU (архив)

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