Ветеран СВО без ног установил мировой рекорд по буксировке ж/д вагона





В Саратове ветеран СВО продемонстрировал невероятную физическую силу и силу воли, протащив на плечах 24-тонный железнодорожный вагон. Евгений Иванов установил рекорд 11 июня – вскоре после ранения, полученного в зоне проведения спецоперации, в результате которого он лишился обеих ног.





– Евгений Иванов – профессиональный атлет, ранее регулярно выступавший на соревнованиях по силовому экстриму. В 2022 году в тульском городе Новомосковск завоевал титул «Мастер мускул», в 2024 году отправился в зону СВО добровольцем. Служил в артиллерийской бригаде, был разведчиком. Из-за ранения потерял обе ноги, – сообщили журналисты ИА «СарИнформ». – После ранения Иванов попал в саратовский военный госпиталь. Там его посетил президент Федерации силового экстрима Вячеслав Максюта. Он и предложил бойцу установить мировой рекорд.

Тренировки перед установленным накануне рекордом длились всего полтора месяца. На них Евгений ездил прямо из госпиталя.





Для буксировки вагоны использовались трос и лестница, закрепленная на земле. Цепляясь за лестницу, Евгений и тянул вагон фактически за счет силы своих рук.

За 42,72 секунды ветеран СВО из Саратова протащил вагон на 4 метра 55 сантиметров, установив мировой рекорд.





– Я двигаюсь с девизом: проиграть не стыдно, стыдно сдаться, а русские не сдаются! – сказал Евгений журналистам по итогу мероприятия.

Он также добавил, что своим поступком надеется мотивировать других бойцов СВО.

– После ранения жизнь не заканчивается, надо продолжать жить и двигаться дальше, – подчеркнул атлет.

Фото, видео: ИА «СарИнформ»