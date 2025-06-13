Роспотребнадзор объявил Волгоград приятным для проживания городом





Роспотребнадзор объявил Волгоград благоприятным для проживания городом. Как сообщает V102.RU, к таким выводам пришли в ведомстве в докладе «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2024 году».

- Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания. По итогам прошлого года все крупнейшие города признаны благоприятными. Впервые Омск и Волгоград превысили показатель в 181 балл, - говорится в докладе.

Первую строчку поделили Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте оказался город Казань.