Под Волгоградом произошел транспортный коллапс из-за дорожных работ





Сегодня, 13 июня, на въезде в Волгоград со стороны рабочего поселка Ерзовка образовалась пробка из-за дорожных работ. Как сообщает V102.RU, вереница машин тянется по направлению в город на протяжении двух километров.





Дорожные работы, парализовавшие продольную, ведутся неподалеку от автозаправки. По словам автомобилистов, затор наблюдается уже более трех часов.





Также усложняет движение дорожно-транспортное происшествие неподалеку от данного участка.

Видео: Волгоград №1 / t.me; Скриншот: Яндекс Карты