



Волгоградца Александра Полуосьмака можно запросто назвать ветераном спорта – за его плечами полвека в спортивном ориентировании и такой же внушительный «стаж» в легкой атлетике. Правда, сам он вряд ли согласится на такое звание, ведь по-настоящему своим он ощущает себя в молодой спортивной команде. О жизненной философии и маленьких победах над собой он рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

- Сегодня утром вместе с внуками – младшему скоро будет 15 лет, старшему – уже 18 – я пробежал семь километров, - рассказывает волгоградец Александр Полуосьмак. – И вот только что рассказывал товарищу, что, не пробеги я эту дистанцию, ругал бы себя и корил. А сейчас я хороший и добрый ( Смеется – Прим.)





И пары минут общения с одним из самых известных спортсменов – ориентировщиков в Волгоградской области хватит для того, чтобы понять – в свои 71 он не собирается замедлять шаг и становиться пенсионером в классическом смысле этого слова. Его энергетика и какой-то необъяснимый магнетизм уже во время разговора заставляют задуматься: «Не записаться ли и мне на старт?».

- Таких, как мы, мало. А противоположностей много. Поэтому я стараюсь заряжать людей своим примером. Представьте, что уже полвека в самолетах, автобусах и машинах я дарю людям компасы и карты, зову их надеть кроссовки и выйти на пробежку, - улыбается волгоградец. – Конечно, я затащил в это дело многих друзей и товарищей. Я говорю о мальчишках и девчонках, которым сейчас по 30-40 лет. Сейчас можно часто услышать, что молодёжь стала не та. Ничем не интересуется, не увлекается. А вот ничего подобного! Сейчас столько подрывных, легких на подъём и понимающих свою цель ребят, что нам просто грех жаловаться.





Именно в такой компании – среди спортсменов 30-40 лет - Александр Полуосьмак ощущает себя как рыба в воде. Его собственными друзьями становятся даже друзья его внуков.

- Без движения человек быстро стареет, у него дряхлеет тело. Но, к сожалению, многие люди живут стереотипами и считают, что возраст несовместим с активной жизнью и спортом. Я не нахожу ровесников, которые согласятся выйти со мной на пробежку. Вместе со мной занимаются только пару человек примерно моего возраста. Мы с ними братья по духу и образу мысли, - говорит мужчина. – По правде говоря, я ощущаю себя лет на 40. Максимум на 50. Я ведь по-прежнему могу подпрыгнуть, залезть на дерево, осилить приличную дистанцию на лыжах или пробежать 10 километров. Меня окружают классные люди, и я живу в радости. Как будто с тех пор, когда мне действительно было 40 лет, ничего и не изменилось… Вот позовите меня завтра на пробежку, и я обязательно приеду.





К слову, подобные обещания Александр Полуосьмак дает не просто так. Опытный спортсмен признает, что, озвучив кому-то свои планы, он уже не сможет остаться дома и пропустить очередную тренировку.

- Сколько раз в моей голове звучала фраза: «Ты бегаешь уже много лет. Давай сегодня останемся дома? Пойдем на пробежку завтра. А лучше – послезавтра», - улыбается волгоградец. – Чувствуя, что сегодня я хочу сачкануть, я просто беру с собой одежду для тренировки и еду на свое любимое место. Там у меня уже нет возможности отказаться от планов. Обуваю кроссовки – и вперед. В любую погоду. У меня есть форма на любой сезон: дождь? Накину водоотталкивающую ветровку. Мороз? Надену два термокомплекта и пару шапок. А еще в борьбе с собственным нежеланием помогает компаньон. Если я скажу кому-то, что пробегу 10 километров, то уже точно не сорвусь. Мало одному? Скажу двоим, троим людям. В этом случае мое слово не даст отказаться от затеи. А мне ведь только того и нужно.

Фото Александра Полуосьмака