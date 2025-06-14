В Волгограде гости пришли на свадьбу с собачьим кормом











Волгоградские молодожены Александр и Галла, у которых на днях было бракосочетание, обратились с необычной просьбой к друзьям и близким, приглашенным на свадьбу. Как рассказали ИА «Высота 102» в зооцентре «Дино», они предложили им вместо цветов купить корм для собак. Просьбу волгоградцев с удовольствием выполнили. Ведь цветы завянут, а добрые дела останутся, а у питомцев не будут пустыми миски.

Собранный на свадьбе корм поедет в приют. Кроме того, молодая пара еще собрала денежные средства и передала их в «Дино» для его нужд.



Зоозащитники надеются, что примеру Александры и Галлы последуют и другие неравнодушные волгоградцы.



Видео зооцентра «Дино» t.me



