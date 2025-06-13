



В девяти районах Волгоградской области сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. По информации регионального главка МЧС, чрезвычайная пожароопасность сохранится 13 и 14 июня на северо-востоке области, в ее центральной части, а также на юго-западных и юго-восточных территориях региона. В зоне риска, по данным ведомства, остается и Волгоград.

– Днем и до конца суток 13 июня, а также сутки 14 июня в Руднянском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Котельниковском, Октябрьском, Иловлинском и Клетском районах, во всех юго-восточных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс, – предупредили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Более спокойная, но все же тревожная обстановка отмечается в северо-западных (Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Алексеевский, Серафимовичский, Кумылженский), северо-восточных (северная часть Палласовского района, Николаевский, Старополтавский, Быковский), юго-западных (Суровикинский, Чернышковский), центральных (Ольховский) районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям Волгоградской области запрещено въезжать на территории лесов и разводить там костры. За нарушение требований предусмотрены крупные денежные штрафы.