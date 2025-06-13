Общество

В Волгограде вандалы разбили трамвайную остановку «Краснознаменская»

Общество 13.06.2025 17:24
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13.06.2025 17:24


В Центральном районе Волгограда неизвестные разбили трамвайную остановку «Краснознаменская». Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Волгоградский трамвай», волгоградцев просят помочь в поиске злоумышленников. 



- Если вы стали очевидцем подобного правонарушения, пожалуйста, незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы или сотрудникам транспортных предприятий. Вместе мы сможем сделать наши улицы чище и безопаснее, - говорится в сообщении. 

Также в организации пообещали отремонтировать поврежденное остекление и восстановить павильон в кратчайшие сроки. 

Видео: Волгоградский трамвай / t.me

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