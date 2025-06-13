В Волгограде продают ретро-авто за 11 миллионов рублей





Житель Дзержинского района Волгограда выставил на продажу раритетный черный автомобиль за 11 миллионов рублей.

По словам волгоградца, ГАЗ 12 ЗИМ 1956 года выпуска полностью отреставрирован и находится в отличном состоянии.

- Представляется вашему вниманию ЗИМ 12 в прекрасном для своих лет состоянии, с оригинальным пробегом. Каждый парад Победы ездило в первых рядах. Машина вся в родне, и каждая кнопочка рабочая, - уверяет в описании к объявлению продавец.

Седан имеет 3,5-литровый объем двигателя. Общий пробег составляет чуть меньше 59 тысяч километров.

Фото: Авито