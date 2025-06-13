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«Здесь самые добрые бабушки»: молодой врач из Индии рассказал, за что полюбил Волгоград

Общество 13.06.2025 21:22
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13.06.2025 21:22


Семь лет назад житель индийского города Пурния Саурабх Кумар ехал в Волгоград, зная на русском языке всего три слова. Оказавшись в совершенно новом для себе мире, он с удивлением открывал для себя и сам город, и его людей. Сегодня Саурабх – специалист по радиологии в больнице № 25 и владелец небольшого кафе индийской кухни.

- Приехав в Россию, я знал всего три слова – привет, спасибо и извините, - улыбается студент медицинского университета. – Поэтому если кто-то пытался заговорить со мной, я честно использовал весь свой словарный запас, а дальше объяснял все жестами и выражением лица. Люди, понимая и оценивая мои усилия, улыбались в ответ. Сейчас я довольно неплохо говорю по-русски - мне даже кажется, что русская грамматика чем-то похожа на санскрит, который я изучал в Индии. Например, matri - это мать по-русски, brathri - брат. А еще мне, как врачу, нравятся русские приветствия. Здравствуйте или даже здорОво! Получается, что одним словом ты пожелал человеку самого главного.

С выбором профессии у Саурабха Кумара не было никаких сложностей, ведь в Индии врач - один из самых известных и уважаемых специалистов. Оттого-то каждый год своего счастья в поступлении пытают больше двух миллионов человек.

- Я решил, что поеду в Россию. По правде говоря, знал о ней я немного, - вспоминает Саураб. – Выбор города тоже дался мне легко. Я узнал, что Волгоградский медуниверситет входит в пятерку лучших медицинских вузов в Росси. Решено! Еду в Волгоград. Благо, что это не север, и зимой здесь не бывает 40 градусов мороза.


В первые месяцы после переезда иностранец ощущал себя буквально в новом измерении. Обращаясь к прохожим с вопросами, он нередко читал в их глазах удивление – ответить студенту по-английски могли немногие.

- Конечно, мне помогали сотрудники университета. А вот большинство бегущих по улицам людей меня не понимало. Зато на помощь всегда приходили бабушки! Какие же они у вас добрые и отзывчивые (Улыбается – Прим.). Однажды зимой я стоял на остановке, когда ко мне подошла пожилая женщина. Она спросила: «Где же твои теплые носки?». Я тогда еще плохо говорил по-русски, поэтому смог объяснить только лишь, что у меня болит нога. После этого она взяла меня за руку и отвела в магазин. Купила теплые носки и после этого сказала: «Вот теперь будет удобнее. Надевай прямо сейчас!».

За семь лет новой жизни Саурабх Кумар по-настоящему прикипел к городу на Волге. Убери отсюда лишь пронизывающий ветер и беспросветную январскую серость, и условия жизни стали бы для него почти идеальными.

- Я люблю волгоградскую весну и лето. Зимой, правда, меня накрывает апатия из-за того, что я не вижу солнца. Пожалуй, январь - мой самый нелюбимый месяц в году, - делится впечатлениями ординатор ВолгГМУ. – В Волгограде я живу очень насыщенной жизнью – работаю в университете специалистом международного отдела, организую много мероприятий, в том числе Дивали, фестиваль огней, красок Холи, а также помогаю в проведении известного молодежного фестиваля «ТриЧетыре». В прошлом году я открыл небольшое кафе индийской кухни в Центральном районе. Оно предназначалось для студентов, которые, как и я несколько лет назад, приехали в пока еще совсем не знакомый город. Согласитесь, если попробовать какое-то блюдо с домашним акцентом, то на душе станет теплее… Но оказалось, что волгоградцам тоже интересны наши блюда. Некоторые из гостей заказывают лепешки или гарниры, даже не глядя в меню – они его уже знают наизусть.


И все же главным делом в жизни Саурабха остается медицина. Молодой специалист работает координатором по радиологии в  больнице № 25, помогая выявлять коварную болезнь на ранних стадиях.

- В первую очередь стараюсь быть профессионалом. Но человечность в нашем деле тоже крайне важна. Как говорится, никто не может чувствовать боль другого. Но в моих силах утешить и подбодрить пациента, который узнал свой диагноз и ещё находится в стадии осмысления и принятия, - говорит Саурабх. – Добро возвращается добром, и после встречи со мной мои любимые бабушки рассказывают другим, какой хороший врач из Индии их только что принимал ( Смеется – Прим.) А однажды я на автобусе ехал в Москву и прямо в пути оказывал помощь человеку, который упал с приступом эпилепсии. По правде говоря, я даже не ожидал, что после того, как я выполню свою работу и вызову скорую помощь, люди будут так меня благодарить. Такое отношение заставляет ценить свою профессию еще сильнее.

Фото Саурабха Кумана

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