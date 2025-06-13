В ЦПКиО Волгограда стартовал монтаж «Русских горок»





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде стартовали работы по монтажу экстремального аттракциона «Русские горки». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, в мероприятиях задействованы краны грузоподъемностью 25 и 50 тонн.

Аттракцион будет состоять из 190 поддерживающих колонн. Вес самой большой детали достигает 5 тонн. После сборки всех колонн специалисты из Китая преступят к установке трасс, спиралей, тяговых и тормозных систем.

Общая протяженность горки составит 700 метров. Общая вместимость аттракциона составит 24 человека. Максимальная скорость, с которой будут разгоняться посадочные модули – 80 км/ч. Открытие аттракциона уже намечено в этом году.

Фото: ЦПКиО Волгограда