Волгоградский интернат получил интерактивную панель к Дню России





Калачевский техникум-интернат получил в подарок ко Дню России интерактивную панель от Волгоградского отделения детского фонда. Как сообщает V102.RU, оборудование приобретено в рамках совместного проекта благотворительной организации и образовательного учреждения.

Панель стоимостью 200 тысяч рублей предназначена для обустройства сенсорной комнаты, которая необходима для психологической разгрузки обучающихся. В техникуме обучается 176 студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 80 из которых проживают в общежитии.

- Сложности со здоровьем у ребенка нередко ограничивают его возможности и для образования, и для досуга. Программа нашего фонда «Спешите делать добро детям» нацелена на то, чтобы профильные учреждения, в которых находятся ребята, развивались, шли в ногу со временем, - отметила председатель правления Волгоградского отделения Детфонда, депутат областной думы Ирина Соловьева. – Сделать такие пространства уютными, комфортными для обучения и проживания детей – наша общая с подшефными учреждениями задача.

В самом же техникуме отметили, что педагоги уделяют особое внимание работе по повышению способностей к обучению и психологическому сопровождению студентов. Проект «Сенсорная комната» позволит проводить занятия по оказанию психологической помощи студентам, разнообразить образовательный процесс и расширить возможности для организации отдыха детей.