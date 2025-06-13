Водителям фур напомнили о запрете ездить днем по Волгограду





На въезде в Волгоград сотни большегрузов второй день простаивают в огромной пробке. В связи со сложившейся ситуацией чиновники напоминают об ограничениях, которые действуют на территории региона.

В частности, передает V102.RU, запрет действует с 20 мая по 31 августа 2025 года в период с 10:00 до 22:00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.





- Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области напоминает водителям, руководителям организаций, транспортных компаний, в том числе и соседних регионов, о необходимости скорректировать графики движения грузовых автомобилей по территории Волгоградской области для недопущения нарушений, - напомнили в облкомтрансе.

Поясняется, что соблюдение указанного ограничения входит в круг полномочий Госавтоинспекции и органов внутренних дел.

Напомним, 13 июня на въезде в Волгоград со стороны рабочего поселка Ерзовка образовалась пробка из-за дорожных работ. Как сообщает V102.RU, вереница машин тянется по направлению в город на протяжении двух километров.

Фото и видео: администрация Волгоградской области