Общество

«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работу


Общество 15.06.2022 06:55
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15.06.2022 06:55



Жители Волгоградской области больше других россиян боятся потерять работу и испытывать проблемы с дальнейшим трудоустройством. К таким выводам пришли в службе исследований hh.ru. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, корреспонденты ИА «Высота 102» вышли на улицы Волгограда и пообщались с горожанами. 

Проблемы трудоустройства после увольнения, как выяснилось, заботят больше старшее поколение. Волгоградцы в возрасте от 40 лет готовы смириться с увольнением, но боятся в будущем не найти альтернативы с достойным заработком и подходящими условиями труда. 

- Сейчас на рынке труда не так много хороших предложений, - пояснила безработная волгоградка Мария. - Нет вакансий с нормальной зарплатой. За 3 месяца поиска я так и не смогла себе найти достойных предложений. 

Жители Волгограда в возрасте от 18 до 35 лет не видят проблемы с поиском работы по интересам и специальности, хотя соглашаются с тем, что уровень оплаты труда часто оставляет желать лучшего. 

- На своем опыте могу сказать, что устроиться сложно, - говорит жительница Волгограда Виктория. – У меня достаточно узкое направление специальности, и найти работу по нему не получилось. Сейчас я работаю учителем, хотя моя специальность – хормейстер. Я не боюсь потерять работу, потому что уверена в себе, но зарплата учителя меня не устраивает, слишком маленькая.   

Некоторые волгоградцы, задумываясь о трудоустройстве, смотрят в сторону столицы. Чаще других молодые лбди уверены, что в Москве смогут найти достойную зарплату и комфортные для себя условия. 

- Работы нет, заработок маленький. Все сейчас уезжают в Москву, - считает 21-летняя Екатерина. – Скорее всего, тоже поеду в другой город, где зарплата будет выше.

Студенты пока не видят проблем с трудоустройством в родном городе. 

- Я не думаю, что в нашем городе есть какие-то проблемы с трудоустройством, - считает студент медицинского вуза Михаил. – У нас активно развивается трудоустройство ребят, которые заканчивают учебное заведение или идут в ординатуру. 

По мнению горожан, Волгограду чаще все же не хватает системы адаптации среди молодых специалистов, только закончивших университеты и колледжи.  

- Раньше молодым людям были гарантированы места работы после окончания учебных заведений, сейчас такого уже нет, - констатирует бизнесмен Николай. – Сейчас не востребованы ни молодое поколение, ни старшее. Находят работу лишь представители среднего поколения, которые уже имеют опыт работы и еще полны сил. На самом деле, любая работа нужна и востребована, вопрос в том, как к этому вопросу относится работодатель. 

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