На берегу Волги под Волгоградом эффектно сгорела баня

Происшествия 14.06.2022 16:56
0
14.06.2022 16:56
Огромный столб черного дыма на противоположном берегу Волги наблюдали сегодня жители центральной части Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».
Очевидцам удалось запечатлеть пожар, происходящий в хуторе Бобры, который расположен на левом берегу реки напротив Волгограда. В населенном пункте огнем была объята частная баня.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре хозяйственной нежилой постройки поступило в оперативные службы в 15:58. Пожарные расчеты 50-ой пожарно-спасательной части все потушили за 21 минуту. В 16:19 возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Причины пожара устанавливаются.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
Реклама
В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномарку14.06.2022 19:18
Происшествия 14.06.2022 19:18
Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через Волгу14.06.2022 17:51
Происшествия 14.06.2022 17:51
Рядом случайно оказалась скорая: подробности о пострадавших на мосту через Волгу14.06.2022 16:37
Происшествия 14.06.2022 16:37
Под Волгоградом школьник упал с заброшки и через 9 дней умер в реанимации14.06.2022 16:00
Происшествия 14.06.2022 16:00
В Волгограде из-за угроз снова эвакуировали ВолГУ14.06.2022 12:46
Происшествия 14.06.2022 12:46
В Волгоградской области на Военном пляже утонула 43-летняя женщина14.06.2022 10:10
Происшествия 14.06.2022 10:10
Волгоградец случайно выпал из окна и впал в кому14.06.2022 09:25
Происшествия 14.06.2022 09:25
Под Волгоградом рыбаки обнаружили мумифицированный труп мужчины14.06.2022 09:21
Происшествия 14.06.2022 09:21
Водитель топливозаправщика сильно пострадал на пожаре у АЗС в Волжском13.06.2022 17:04
Происшествия 13.06.2022 17:04
Видео: водитель и пассажир мотоцикла BMW скончались после страшного ДТП под Волгоградом13.06.2022 15:05
Происшествия 13.06.2022 15:05
Топливозаправщик горит в Волжском возле АЗС: дорога перекрыта13.06.2022 15:01
Происшествия 13.06.2022 15:01
В Волгограде на тело выпавшего из окна пенсионера наехала машина13.06.2022 12:10
Происшествия 13.06.2022 12:10
Семеро детей пострадали в ДТП в Волгоградской области13.06.2022 11:39
Происшествия 13.06.2022 11:39
Под Волгоградом сельхозрабочий утонул на угнанном тракторе13.06.2022 10:08
Происшествия 13.06.2022 10:08
В центре Волгограда мужчина сорвался с 4-метрового парапета13.06.2022 09:53
Происшествия 13.06.2022 09:53