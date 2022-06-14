Сегодня, 14 июня, в Волгограде губернатор Андрей Бочаров проводит первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летию победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприяетие проходит в Зале заседаний Волгоградской областной думы. В нем участвуют представители ветеранского сообщества, а также главы профильных комитетов думы и областной администрации, общественники.

Открывая заседание, губернатор Волгоградской области подчеркнул, что заблаговременная подготовка к торжествам организована по поручению ветеранов.

– Еще не отгремели залпы праздничных салютов в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, а наше ветеранское сообщество уже ставило задачи на очередную пятилетку - по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, – сказал Андрей Бочаров.

После этого глава региона приступил к подробному докладу, наметив уже следующее заседание оргкомитета.

– Во – первых, мы договаривались о проведении в ближайшее время Оргкомитета, на котором будет рассмотрен ход подготовки и реализации комплексных программ в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Оргкомитет проходит сейчас. В ходе работы мы подведем итоги и актуализируем планы на будущее. А созданные рабочие группы Оргкомитета работают в постоянном режиме. Предлагаю провести очередное заседание Оргкомитета осенью этого года - по итогам реализации летних мероприятий Плана.

Во – вторых, проведение мероприятий, посвященных памятным трагическим событиям, связанным с началом Великой Отечественной войны – 22 июня, с началом Сталинградской битвы - 17 июля, с началом массированных бомбардировок гитлеровцами Сталинграда - 23 августа. Мероприятия запланированы и будут проведены на территории города-героя Волгограда и муниципальных образований области с участием ветеранов, жителей и общественно-политических сил области.

В-третьих, была поставлена задача об открытии мемориального комплекса, посвященного героям-речникам Волжской флотилии, сражавшейся с фашистами в Сталинградской битве. В ходе исполнения данной задачи совместно с городом Волгоградом проведена дополнительная работа. Предлагаем открытие памятника БК-31 осуществить в день 80-летия начала Сталинградской битвы – 17 июля 2022 года. Мы договаривались, что дату открытия утвердит ветеранское сообщество. Здесь я рассчитываю на Вашу поддержку.

В-четвертых, ставилась задача об увековечении памятных мест, где проходили масштабные, ожесточенные сражения в период Сталинградской битвы. Полностью поддерживаю данное предложение, и прошу депутатов Волгоградской областной Думы совместно с ветеранским сообществом представить проект областного закона об увековечении этих памятных мест и принять его в осеннюю сессию.

В-пятых, стоял вопрос о создании единой системы наград Волгоградской области. Согласен с таким предложением. Предлагаю Волгоградской областной Думе совместно с Общественной палатой, ветеранским сообществом, с профсоюзами, с участием органов исполнительной власти Волгоградской области представить предложения в Закон Волгоградской области о наградах Волгоградской области. И утвердить его до конца года.

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