В Волгоградской области рыбак утонул в своей машине

Происшествия 01.05.2022 12:55
01.05.2022 12:55
Трагедия произошла 29 апреля в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 62-летний мужчина вместе со своим 67-летним приятелем направились на рыбалку на реку Чир. Ночью рыбаки выпили и отправились спать в машину. Автомобиль был заведен, к тому же находился под уклоном к реке. И скатился в воду. 67-летний мужчина очнулся уже в воде, но сумел выбраться из реки. А его товарищ утонул.Спасатели достали тело утонувшего без признаков насильственной смерти вместе с автомобилем. По данному факту организована проверка.
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