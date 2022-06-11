В Волгограде мужчина пострадал в ДТП с мусоровозом

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
Происшествия 11.06.2022 10:17
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11.06.2022 10:17
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
Пассажир легкового автомобиля пострадал в ДТП с мусоровозом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около девяти часов утра на автодороге 18 К-4 в Красноармейском районе.
«ВАЗ-2112» под управлением 24-летнего водителя при совершении обгона столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Мерседес Актрос». В результате ДТП 45-летний пассажир автомашины «ВАЗ» с травмами госпитализирован.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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