В Волгограде мужчина пострадал в ДТП с мусоровозом









Пассажир легкового автомобиля пострадал в ДТП с мусоровозом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около девяти часов утра на автодороге 18 К-4 в Красноармейском районе.





«ВАЗ-2112» под управлением 24-летнего водителя при совершении обгона столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Мерседес Актрос». В результате ДТП 45-летний пассажир автомашины «ВАЗ» с травмами госпитализирован.