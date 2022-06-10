В Волгограде открыли почетную доску в честь участника спецоперации Дмитрия Литвинова

В Волгограде сегодня, 10 июня, состоялось торжественное мероприятие в честь Героя России Дмитрия Литвинова. Как сообщает ИА «Высота 102», на фасаде школы №86 на улице Ангарской открыли почетную доску в честь военнослужащего, отличившегося в ходе специальной операции на Украине.

Заместитель командира штурмового авиационного полка, подполковник Дмитрий Литвинов удостоен звания Героя России Указом Президента Владимира Путина. Со ссылкой на Министерство обороны РФ пресс-служба администрации Волгограда сообщает, что волгоградец был представлен к высокой награде за спасение товарища в ходе боя.

– В торжественной обстановке награду Дмитрию Литвинову вручил министр обороны России Сергей Шойгу, – уточняют в мэрии.

Также в горадмине сообщают, что инициатива установки почетных досок в школах Волгограда принадлежит Российскому военно-историческому обществу при поддержке партии «Единая Россия».