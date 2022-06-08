Экология

Часть хутора в Волгоградской области залило топливом с нефтебазы

Экология 08.06.2022 13:14
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08.06.2022 13:14


В Нехаевском районе Волгоградской области нефтебаза ООО «Михайловское» загрязнила почву. Нанесенный природе ущерб из-за утечки дизельного топлива на территории предприятия, расположенного в хуторе Успенка, составил более 8 млн рублей. Об этом   ИА «Высота 102» сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

– Специалисты экспертной организации произвели отбор проб почв, а также площадные измерения, –  пояснили в ведомстве. - По результатам лабораторных исследований ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области установлено наличие превышений загрязняющих веществ в почве по таким показателям как: нефтепродукты, фенолы летучие. 


Общая площадь загрязнения почвы составила 732 квадратных метра. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, а также по факту загрязнения почвы вследствие загрязнения почвы опасными химическими веществами (ст. 246, 254 УК РФ). 

Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате разлива топлива, по сведениям межрегионального управления Росприроднадзора, составил 8 млн 145 тысяч рублей.  

Ситуация находится на контроле Управления Росприроднадзора.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской области

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