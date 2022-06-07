Экономика 07.06.2022 13:00 Новости компаний
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07.06.2022 13:00 Новости компаний
Новым управляющим Волгоградским отделением Сбербанка назначена Наталья Дёмина. На своем посту она сменила Евгения Воеводина, который теперь возглавляет отделение Сбербанка в Пензенской области.
Ранее Наталья Дёмина занимала должность заместителя управляющего Воронежского отделения Сбербанка, где курировала блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Под её руководством была сформирована эффективная команда, которая на протяжении трёх лет обеспечивала успешное взаимодействие с корпоративными клиентами банка в Воронежской области.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Наталья зарекомендовала себя как профессионал, который добивается решения поставленных задач и развивает свою команду на этом пути. Уверен, что её опыт и нацеленность на результат помогут Волгоградскому отделению Сбербанка выйти на новый уровень. Поздравляю с назначением и желаю успехов!».
Наталья Дёмина родилась в 1975 году в г. Белгород. Окончила Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности экономист-менеджер, а также успешно завершила Лондонскую бизнес-школу по программе развития руководителей высшего звена. Имеет награды за достижения высоких показателей в работе и реализации стратегии развития банка, среди которых нагрудный знак «Отличник Сбера».
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