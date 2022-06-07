







Новым управляющим Волгоградским отделением Сбербанка назначена Наталья Дёмина. На своем посту она сменила Евгения Воеводина, который теперь возглавляет отделение Сбербанка в Пензенской области.

Ранее Наталья Дёмина занимала должность заместителя управляющего Воронежского отделения Сбербанка, где курировала блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Под её руководством была сформирована эффективная команда, которая на протяжении трёх лет обеспечивала успешное взаимодействие с корпоративными клиентами банка в Воронежской области.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Наталья зарекомендовала себя как профессионал, который добивается решения поставленных задач и развивает свою команду на этом пути. Уверен, что её опыт и нацеленность на результат помогут Волгоградскому отделению Сбербанка выйти на новый уровень. Поздравляю с назначением и желаю успехов!».

Наталья Дёмина родилась в 1975 году в г. Белгород. Окончила Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности экономист-менеджер, а также успешно завершила Лондонскую бизнес-школу по программе развития руководителей высшего звена. Имеет награды за достижения высоких показателей в работе и реализации стратегии развития банка, среди которых нагрудный знак «Отличник Сбера».











