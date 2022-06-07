Экономика

Управляющим Волгоградским отделением Сбербанка назначена Наталья Дёмина

Экономика 07.06.2022 13:00 Новости компаний
0
07.06.2022 13:00 Новости компаний



Новым управляющим Волгоградским отделением Сбербанка назначена Наталья Дёмина. На своем посту она сменила Евгения Воеводина, который теперь возглавляет отделение Сбербанка в Пензенской области. 
Ранее Наталья Дёмина занимала должность заместителя управляющего Воронежского отделения Сбербанка, где курировала блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Под её руководством была сформирована эффективная команда, которая на протяжении трёх лет обеспечивала успешное взаимодействие с корпоративными клиентами банка в Воронежской области.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Наталья зарекомендовала себя как профессионал, который добивается решения поставленных задач и развивает свою команду на этом пути. Уверен, что её опыт и нацеленность на результат помогут Волгоградскому отделению Сбербанка выйти на новый уровень. Поздравляю с назначением и желаю успехов!».
Наталья Дёмина родилась в 1975 году в г. Белгород. Окончила Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности экономист-менеджер, а также успешно завершила Лондонскую бизнес-школу по программе развития руководителей высшего звена. Имеет награды за достижения высоких показателей в работе и реализации стратегии развития банка, среди которых нагрудный знак «Отличник Сбера».



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
07.06.2022 13:50
Экономика 07.06.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2022 13:02
Экономика 07.06.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.06.2022 09:31
Экономика 07.06.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.06.2022 08:54
Экономика 07.06.2022 08:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2022 08:39
Экономика 07.06.2022 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2022 08:22
Экономика 07.06.2022 08:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2022 17:45
Экономика 06.06.2022 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 17:25
Экономика 06.06.2022 17:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 15:27
Экономика 06.06.2022 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 14:22
Экономика 06.06.2022 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 13:59
Экономика 06.06.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 12:54
Экономика 06.06.2022 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 11:48
Экономика 06.06.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2022 08:05
Экономика 06.06.2022 08:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2022 18:33
Экономика 03.06.2022 18:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:33
Блондинка на Opel трижды не успела протрезветь перед встречей с ДПС в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Мэрия посоветовала жителям Волгограда объезжать стороной улицу РаздольнуюСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура заинтересовалась самовольной дорогой в Волгограде после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:10
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасностиСмотреть фотографии
17:09
Под Волгоградом мужчина едва не утонул в уличном туалете: видео спасенияСмотреть фотографии
16:50
На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиковСмотреть фотографии
16:49
Президент наградил медалью «За отвагу» восемь бойцов волгоградского ОМОНаСмотреть фотографии
16:25
Водитель на ВАЗе «вспахал» разделительную полосу проспекта ЖуковаСмотреть фотографии
16:06
Обход посёлка Горьковский в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографии
15:51
Суд взыскал с жены депутата Госдумы Гимбатова 800 тысяч рублей долгаСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме заговорили о новом образовании в России, основанном на старой школеСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области гуляют три вирусаСмотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом водителя молоковоза осудят за страшное ДТП с двумя детьмиСмотреть фотографии
13:56
Концессии водо- и теплоснабжения обсудили актуальные вопросы с жителями Волгограда онлайнСмотреть фотографии
13:51
Организаторы отменили фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде 2 июляСмотреть фотографии
13:50
РУСАЛ утвердил стратегию обращения с отходами производстваСмотреть фотографии
13:02
«Экономика – в приоритете»: в бюджете Волгоградской области не хватит денег на сирот и льготниковСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде ордена Мужества вручили семьям семи погибших в ДНР военнослужащихСмотреть фотографии
12:18
Никудышная женщина обиделась на сожителя и попыталась его убить под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:12
Обвиняемых по делу о гибели юных баскетболисток из Волгограда отпустили домойСмотреть фотографии
11:40
Через Волгоград запускают двухэтажный поезд до моряСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде к сентябрю откроют обход поселка ГорьковскийСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области водитель иномарки погиб в ДТП с деревомСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области вырос спрос на рабочихСмотреть фотографии
09:19
СК возбудил дело после смерти 4-летнего мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:30
Житель Волгоградской области пытался устроиться в полицию с поддельным дипломомСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом при пожаре погиб 4-летний ребенокСмотреть фотографии
22:58
7 июня энергетики обесточат дома в 7 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
22:11
По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подросткаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 