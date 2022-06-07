В Волгоградской области вырос спрос на рабочих

Экономика 07.06.2022 09:31
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07.06.2022 09:31
В Волгоградской области в мае снизилось количество вакансий. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании hh, всего в Южном федеральном округе в мае текущего года было открыто 60 тысячи вакансий – это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, и на 2% меньше, чем в апреле 2022 года.
Наиболее сильное падение год к году среди регионов продемонстрировала Республика Калмыкия: количество предложений о работе сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В Волгоградской области среднее количество предложений о работе снизилось на 19%, а по отношению к прошлому месяцу – на 2%, до 8,1 тысяч вакансий.
По сравнению с третьим месяцем весны 2021 года в Волгоградской области сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-89%), «Автобизнес» (-74%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-69%) и «Консультирование» (-65%). При этом в шести сферах количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в сферах «Добыча сырья» (+53%), «Строительство, недвижимость» (+30%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+25%) и «Рабочий персонал» (+14%).
Между тем, Росстат называет другое количество вакансий в Волгоградской области. Так, по данным ведомства, в апреле 2022 года работодатели искали 31930 сотрудников, а в марте – 32653.
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