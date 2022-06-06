Количество безработных волгоградцев в апреле снизилось до 7,6 тысяч

Экономика 06.06.2022 08:05
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06.06.2022 08:05
В Волгоградской области в апреле 2022 года снизилось количество безработных по сравнению с мартом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, в апреле не имеющих работы граждан насчитывалось 7,6 тысячи, а в марте было 7,8 тысячи.
Пособие по безработице в апреле получали 4,9 тысячи человек. В марте таких было 5 тысяч.При этом уровень безработицы в регионе за два первых весенних месяца не изменился и составил 0,5%. Это один из лучших показателей в ЮФО. Самая благополучная ситуация в сфере безработицы в Севастополе – 0,3%.
Однако количество вакансий в Волгоградской области в апреле снизилось по сравнению с мартом. Так, в апреле работодатели искали 31930 сотрудников, а в марте – 32653.
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