Экономика

Количество безработных волгоградцев в апреле снизилось до 7,6 тысяч

Экономика 06.06.2022 08:05
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06.06.2022 08:05



В Волгоградской области в апреле 2022 года снизилось количество безработных по сравнению с мартом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, в апреле не имеющих работы граждан  насчитывалось 7,6 тысячи, а в марте было 7,8 тысячи.

Пособие по безработице в апреле получали 4,9 тысячи человек. В марте таких было 5 тысяч.
При этом уровень безработицы в регионе за два первых весенних месяца не изменился и составил 0,5%. Это один из лучших показателей в ЮФО. Самая благополучная ситуация в сфере безработицы в Севастополе – 0,3%.

Однако количество вакансий в Волгоградской области в апреле снизилось по сравнению с мартом. Так, в апреле работодатели искали  31930 сотрудников, а в марте – 32653.




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