Расследования

Житель Волгоградской области пытался устроиться в полицию с поддельным дипломом

Расследования 07.06.2022 08:30
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07.06.2022 08:30


Николаевский районный суд Волгоградской области вынес приговор Д.Марченко, который пытался устроиться на работу в полицию по поддельному диплому. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина в ноябре прошлого года в интернете заказал диплом о среднем профессиональном образовании и приобрел подложный документ. 
В декабре 2021 года Д.Марченко приехал в отдел МВД России по Николаевскому району для зачисления кандидатом на должность полицейского и представил липовый диплом Волгоградского технологического колледжа, который он якобы окончил в мае 2021 года. 
Но правда всплыла при проверке документа. Выяснилось, что мужчина в колледже не обучался и тем более, его не оканчивал. 
Подсудимый полностью признал свою вину, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.
Мужчина приговорен к ограничению свободы на три месяца. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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