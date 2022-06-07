Расследования 07.06.2022 08:30
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07.06.2022 08:30
Николаевский районный суд Волгоградской области вынес приговор Д.Марченко, который пытался устроиться на работу в полицию по поддельному диплому. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина в ноябре прошлого года в интернете заказал диплом о среднем профессиональном образовании и приобрел подложный документ.
В декабре 2021 года Д.Марченко приехал в отдел МВД России по Николаевскому району для зачисления кандидатом на должность полицейского и представил липовый диплом Волгоградского технологического колледжа, который он якобы окончил в мае 2021 года.
Но правда всплыла при проверке документа. Выяснилось, что мужчина в колледже не обучался и тем более, его не оканчивал.
Подсудимый полностью признал свою вину, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.
Мужчина приговорен к ограничению свободы на три месяца. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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