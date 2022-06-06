В ГУ МВД рассказали о задержании мужчин с оружием возле школы Волгограда

В Кировском районе Волгограда сегодня, 6 июня, возле школы № 24 задержали двух мужчин, один из которых был с оружием. Инцидент информагентству «Высота 102» прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сведениям полиции, задержание действительно имело место быть. Однако, как сообщила официальный представитель ГУ МВД Волгоградской области Светлана Смольянинова, в планы задержанных не входило совершение каких-либо противоправных действий в отношении учебного учреждения и лиц, находившихся в школе.

– По предварительным данным, один из задержанных утром 6 июня решил отнести в ремонт неисправную пневматическую винтовку, – сообщила представитель ГУ МВД «Высоте 102». – В тот момент, когда мужчины находились возле школы, их заметил сторож. Мужчина вызвал на место полицию.

В главке МВД уточняют, что на территорию школы задержанные не заходили.

В администрации Волгограда также прокомментировали происшествие.

– Данный инцидент не имеет отношения к деятельности МОУ СШ № 24. Угрозы педагогам и учащимся пришкольного лагеря в результате инцидента нет, – сообщили информагентству в мэрии.

Напомним, что о задержании мужчин стало известно утром. Наряд полиции и скорую около входа в здание школы заметил житель улицы Абганеровской. По словам мужчины, задержанные находились в неадекватном состоянии.