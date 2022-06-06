В Волгограде у школы № 24 задержаны двое мужчин с оружием

В Кировском районе Волгограда сегодня, 6 июня, жители улицы Абганеровской стали очевидцами задержания двух мужчин на пороге школы № 24. По сообщению читателей ИА «Высота 102», при себе у них имелось оружие.

– Утром, в начале девятого, когда шел на работу, увидел на входе в школу машины полиции и скорой помощи, – сообщил информагентству местный житель. – На пороге школы находились двое мужчин. При себе у одного из них было оружие.

По словам очевидца, мужчины находились в неадекватном состоянии.

– Может быть, пьяные, может быть, под какими-то веществами, но вели они себя странно, – рассказал волгоградец. – Полиция сработала оперативно. Обоих погрузили в машину и увезли.

Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в ГУ МВД России по Волгоградской области, а также в администрации Волгограда.

По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал. Насколько известно, детей в момент задержания в здании не было.