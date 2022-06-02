В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против общественной нравственности, чести и достоинства личности, а также реабилитации нацизма. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина на фотоизображении участника Великой Отечественной войны с орденом на фоне георгиевской ленты разместил порнографичесские материалы. Это «произведение» волгоградец затем опубликовал в социальной сети «Одноклассники».

В ходе расследования уголовного дела следователями был установлен дополнительный эпизод циничного и безнравственного отношения мужчины к участникам Великой Отечественной войны. Так, выяснилось, что обвиняемый разместил в тех же «Одноклассниках» ложные сведения о том, что во время Великой Отечественной войны один из ветеранов отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, что не соответствует действительности.

В настоящее время расследование завершено, обвиняемый и его защитник уже ознакомились с материалами уголовного дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, пояснила Дарья Буянова.