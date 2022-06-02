«Потратили 773 миллиона»: РФС опубликовал финансовую отчетность волгоградского «Ротора» за 2021 год

Спорт 02.06.2022 08:23
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02.06.2022 08:23
РФС опубликовал финансовую отчетность клубов ФНЛ за 2021 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, эти сведения были представлены клубами при прохождении лицензирования и закреплены актами аудиторских проверок.
Как следует из опубликованных данных, расходы «Ротора» в прошлом году составили 773 миллиона рублей, при этом доходы оказались меньше - 694 миллиона.
Траты «Ротора» сложились из так называемой себестоимости клуба – это 464 миллионов рублей, коммерческие расходы составили 35,6 миллионов. На недвижимость и спортивные объекты клуб потратил еще около 53 миллионов. По строке «прочие расходы» проходят также 220 миллионов рублей.
Убыток организации от выбытия и приобретения игроков составил 19,2 миллиона рублей. А на услуги агентов «Ротор» потратил 17 миллионов 250 тысяч рублей.
Расходы на развитие молодежного футбола, с учетом оплаты труда сотрудников, занятых в этой сфере, превысили 26 миллионов рублей.
Доходы в дни матчей, как следует из финансового отчета, составили 30,7 миллиона рублей, а коммерческие доходы – почти 24 миллиона рублей.
«Ротора» по объему финансирования занял второе место в ФНЛ. Больше всего потратил денег «Оренбург» - 837 миллионов рублей.
Между тем, напомним, волгоградский клуб покинул ФНЛ, заняв 18-ое место по итогам первенства. Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский был уволен по решению учредителя. Накануне закончилось действие практических всех заключенных контрактов с игроками -
в команде остались только два футболиста.
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