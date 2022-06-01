Экономика 01.06.2022 11:01 Новости компаний
0
01.06.2022 11:01 Новости компаний
Банк «Открытие» с 1 июня запускает два сезонных вклада «Летний Промо» и «Летний» со ставками до 10,5% годовых. Разместить средства по повышенным ставкам «Открытие» предлагает своим клиентам на 4 и 8 месяцев, что позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам.
Вклад «Летний Промо» могут открыть клиенты, у которых на депозитах и накопительных счетах в банке «Открытие» на 30 апреля 2022 года было размещено не более 50 тыс. рублей.
Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов и срока, выбранных клиентом. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться новые клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 10,5% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9,5% при размещении на 8 месяцев.
Действующим клиентам банк предлагает оформить вклад «Летний». Ставка по нему при получении процентов в конце срока достигает 10% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9% при размещении на 8 месяцев.
Минимальная сумма вкладов – 50 тысяч рублей. Проценты по желанию вкладчика выплачиваются ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора. Открыть вклады «Летний Промо» и «Летний» можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах.
Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
Реклама
ВТБ направил более 800 млн рублей на поддержку детей01.06.2022 16:52
Экономика 01.06.2022 16:52
Банк «Открытие» продлил акцию «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!»01.06.2022 15:58
Экономика 01.06.2022 15:58
Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты01.06.2022 15:40
Экономика 01.06.2022 15:40
Профессиональный праздник отрасли мелиорации: отмечаем сразу после начала поливного сезона01.06.2022 10:41
Экономика 01.06.2022 10:41
ВТБ выявил новую схему мошенничества – звонки через мессенджеры01.06.2022 09:18
Экономика 01.06.2022 09:18
Банк «Открытие» провел благотворительный вечер в поддержку Фонда Хабенского31.05.2022 18:19
Экономика 31.05.2022 18:19
Банк «Открытие» начал перевод клиентских данных на отечественные системы хранения информации31.05.2022 17:12
Экономика 31.05.2022 17:12
ПСБ приглашает предприятия ОПК участвовать в рейтинге «Лидерство на гражданских рынках»31.05.2022 16:48
Экономика 31.05.2022 16:48
ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков31.05.2022 15:38
Экономика 31.05.2022 15:38
Банк «Открытие»: спрос на Opencard за неделю вырос вдвое31.05.2022 14:53
Экономика 31.05.2022 14:53
Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО, имеющих детей, копят деньги на их будущее31.05.2022 14:13
Экономика 31.05.2022 14:13
Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 11,9%31.05.2022 12:41
Экономика 31.05.2022 12:41
ВТБ снизил ставки по автокредитам31.05.2022 11:30
Экономика 31.05.2022 11:30
Приложения банка «Открытие» появились в NashStore и RuStore30.05.2022 17:32
Экономика 30.05.2022 17:32
Банк «Открытие»: на этой неделе рубль может укрепиться до 62 за доллар30.05.2022 15:17
Экономика 30.05.2022 15:17
Реклама