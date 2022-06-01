Экономика

Банк «Открытие» вводит сезонные вклады «Летний Промо» и «Летний» с повышенными ставками

Экономика 01.06.2022 11:01 Новости компаний
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01.06.2022 11:01 Новости компаний


Банк «Открытие» с 1 июня запускает два сезонных вклада «Летний Промо» и «Летний» со ставками до 10,5% годовых. Разместить средства по повышенным ставкам «Открытие» предлагает своим клиентам на 4 и 8 месяцев, что позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам.

Вклад «Летний Промо» могут открыть клиенты, у которых на депозитах и накопительных счетах в банке «Открытие» на 30 апреля 2022 года было размещено не более 50 тыс. рублей.

Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов и срока, выбранных клиентом. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться новые клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 10,5% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9,5% при размещении на 8 месяцев.

Действующим клиентам банк предлагает оформить вклад «Летний». Ставка по нему при получении процентов в конце срока достигает 10% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9% при размещении на 8 месяцев.

Минимальная сумма вкладов – 50 тысяч рублей. Проценты по желанию вкладчика выплачиваются ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора. Открыть вклады «Летний Промо» и «Летний» можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах.

Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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