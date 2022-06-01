Водитель КАМАЗа, переехавший 5-летнего мальчика и его бабушку, идет под суд





Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, который в марте этого года на КАМАЗе насмерть сбил 5-летнего ребенка и его бабушку. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух лиц.

Напомним, 24 марта этого года КАМАЗ совершил наезд на пешеходов. В результате от полученных травм погиб 5-летний ребенок. Переходившая дорогу вместе с ним бабушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Через четыре дня 68-летняя женщина скончалась в реанимации больницы №15.

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ожидать вынесения приговора обвиняемый будет, находясь под стражей, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области