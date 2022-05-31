Затягиваем пояса? В бюджете Волгоградской области образовалась дыра в 4,5 миллиарда рублей









Проект изменений в бюджет Волгоградской области внесли в региональный парламент. Как сообщает ИА «Высота 102», главный финансовый документ ожидает серьезная правка. В пояснительной записке указывается, что изменения в закон о бюджете вносятся «исходя из текущей потребности по уточнению показателей, а также в связи с необходимостью перераспределения расходов бюджета по отдельным направлениям».





Как следует из опубликованного документа, доходы областного бюджета в 2022 году увеличили на 9,7 миллиардов рублей – до 147,6 миллиардов. Финансисты рассчитывают на увеличение поступлений за счет налоговых отчислений на прибыль и имущество организаций, на профессиональный доход, а также за счет акцизов на пиво и самое главное – на дотации и субвенции регионам, которые раздает правительство РФ.





Расходы также вырастут на 14,3 миллиарда – до 152,2. Таким образом, дефицит казны в этом году составит около 4,5 миллиардов рублей. При этом ранее бюджет 2022 года был утвержден как бездефицитный.





По ряду трат, исходя из опубликованных данных, пришлось урезаться и «затянуть пояса».





Так, расходы на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей планируется сократить на 60,3 миллиона рублей.





Профессиональное образование не досчитается 10,3 миллионов рублей.





Расходы по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» сокращены на 46,9 миллиона рублей.





С регионального проекта по модернизации школьных систем образования заберут 38,8 миллиона.





Расходы на патриотическое воспитание граждан сократят на 5 миллионов, но в целом эти траты составят 83 миллиона рублей.





С ликвидации свалок в Волгоградской области снимут 18 миллионов рублей – всего останется 134,9 миллиона.





На мелиорации планируется сэкономить 365 миллионов рублей – останется 529 миллионов.





Комплексное развитие сельских территорий не досчитается 64,8 миллиона рублей – в целом расходы на эти цели составят 286,5 миллиона.





Со спорта высших достижений снимут 81,2 миллиона рублей. Всего останется 1 миллиард 286 миллионов.





С программы развития внешнеэкономической деятельности Волгоградской области срежут 332 миллиона рублей. На эти связи останется всего 52,9 миллиона.





На газификацию в этом году потратят почти на 80 миллионов меньше, чем планировалось. Всего на эту программу останется 402 миллиона.





Расходы на сохранение объектов культурного и исторического наследия сократят на 11,2 миллиона рублей, но останется почти 1 миллиард.





Но больше всего заберут денег из программы Волгоградской области – использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории региона – аж 2 миллиарда 590 миллионов рублей.





Но на некоторые бюджетные статьи денег прибавят.





Вот, например, новость из разряда хороших: расходы на развитие здравоохранения будут увеличены на 2,1 миллиарда рублей и в целом составят более 29 миллиардов рублей.





На совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях добавят 226 миллионов – и в целом траты на эту сферу составят 2,1 миллиарда рублей.





На развитие казачества увеличат расходы на 1,1 миллиона рублей – всего они составят 52,2 миллиона.





На социальную поддержку и защиту населения выделят больше на 1,2 миллиарда рублей. Всего по этой статье планируется израсходовать 28,4 миллиарда рублей.





На развитие рынка труда и обеспечение занятости увеличены расходы в сумме 540 миллионов рублей – всего на эти цели потратят 1,6 миллиарда рублей.





На 111,3 миллиона рублей больше получит в этом году программа «Развитие физической культуры и спорта». В целом на эту отрасль потратят 2 миллиарда 133 миллиона рублей.





На поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации добавят 21,5 миллиона рублей – в целом получится 353 миллиона.





На развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности заложат больше на 445 миллионов. Всего на экономику потратят почти полмиллиарда.





Запланировано увеличение расходов на обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих в Волгоградской области – почти на 4 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений и кредитов. Всего на эти цели потратят 7,4 миллиарда.





На стимулирование жилищного строительства тоже добавят 2,6 миллиарда рублей. В целом расходы по этой программе составят около 4 миллиардов.





Между тем, в администрации Волгоградской области надеются, что бюджет 2023 года будет уже бездефицитным. А в 2024 году запланирован даже профицит в размере 1,3 миллиарда рублей.





Теперь изменения в бюджет предстоит утвердить депутатам Волгоградской областной думы.



