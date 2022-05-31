Банк «Открытие»: спрос на Opencard за неделю вырос вдвое





С момента запуска акции «Кешбэк 5% с Opencard» спрос клиентов на карту существенно вырос. За первую неделю акции банк «Открытие» получил в два раза больше заявок на оформление карты, чем за предыдущую.

Клиенты все больше отдают предпочтение дистанционным каналам для оформления карты, на них приходится более половины заявок.

– Мы рады, что акция понравилась нашим клиентам и пользуется таким спросом. 5% кешбэка банк начисляет за все покупки без дополнительных условий – сейчас это самое выгодное предложение на рынке. А чтобы у клиента была возможность в полной мере оценить все преимущества банковских карт «Открытия», мы распространяем данное предложение и на кредитные карты, – говорит вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.

Для участия в акции клиентам необходимо оформить заявку на Opencard до 10 июля 2022 года включительно. 5% кешбэка будет начислено за все покупки, совершенные в течение первых трех месяцев с даты открытия карты.

В рамках акции выпуск и обслуживание физической или виртуальной карты Opencard будут бесплатными.