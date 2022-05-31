Экономика

Банк «Открытие»: спрос на Opencard за неделю вырос вдвое

Экономика 31.05.2022 14:53 Реклама
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31.05.2022 14:53 Реклама


С момента запуска акции «Кешбэк 5% с Opencard» спрос клиентов на карту существенно вырос. За первую неделю акции банк «Открытие» получил в два раза больше заявок на оформление карты, чем за предыдущую.
Клиенты все больше отдают предпочтение дистанционным каналам для оформления карты, на них приходится более половины заявок.
Мы рады, что акция понравилась нашим клиентам и пользуется таким спросом. 5% кешбэка банк начисляет за все покупки без дополнительных условий – сейчас это самое выгодное предложение на рынке. А чтобы у клиента была возможность в полной мере оценить все преимущества банковских карт «Открытия», мы распространяем данное предложение и на кредитные карты, – говорит вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.
Для участия в акции клиентам необходимо оформить заявку на Opencard до 10 июля 2022 года включительно. 5% кешбэка будет начислено за все покупки, совершенные в течение первых трех месяцев с даты открытия карты.
В рамках акции выпуск и обслуживание физической или виртуальной карты Opencard будут бесплатными.
Заказать карту можно в любом отделении и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение «Открытия». Подробные условия акции можно найти здесь.

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