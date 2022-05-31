Банк «Открытие»: спрос на Opencard за неделю вырос вдвое

Экономика 31.05.2022 14:53 Реклама
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31.05.2022 14:53 Реклама
С момента запуска акции «Кешбэк 5% с Opencard» спрос клиентов на карту существенно вырос. За первую неделю акции банк «Открытие» получил в два раза больше заявок на оформление карты, чем за предыдущую.
Клиенты все больше отдают предпочтение дистанционным каналам для оформления карты, на них приходится более половины заявок.
– Мы рады, что акция понравилась нашим клиентам и пользуется таким спросом. 5% кешбэка банк начисляет за все покупки без дополнительных условий – сейчас это самое выгодное предложение на рынке. А чтобы у клиента была возможность в полной мере оценить все преимущества банковских карт «Открытия», мы распространяем данное предложение и на кредитные карты, – говорит вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.
Для участия в акции клиентам необходимо оформить заявку на Opencard до 10 июля 2022 года включительно. 5% кешбэка будет начислено за все покупки, совершенные в течение первых трех месяцев с даты открытия карты.
В рамках акции выпуск и обслуживание физической или виртуальной карты Opencard будут бесплатными.
Заказать карту можно в любом отделении и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение «Открытия». Подробные условия акции можно найти здесь.
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