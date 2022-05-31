МОРИ Синема приглашает на праздник в День защиты детей

Полезно знать 31.05.2022 10:43
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31.05.2022 10:43
Не знаете, что подарить ребенку на 1 июня?
Подарите ему ПРАЗДНИК!
В День защиты детей в 18:00 в МОРИ Синема смешные клоуны приготовили просто невообразимый сюрприз!
Ведь 1 июня бывает только раз в году. А значит в этот день нужно веселиться и объедаться так, чтобы хватило на весь год!
МОРИ Синема ждет своих маленьких друзей! Вход свободный!
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