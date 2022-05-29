



Ситуацию с безнадзорными животными обсудили на последнем заседании члены Общественной палаты Волгограда с участием депутата Госдумы Андрея Гимбатова.

– Эта проблема по-прежнему волнует горожан, которые разделились практически на два равных лагеря – те, кто требует жестких мер по отношению к бездомным собакам, и те, кто выступает против этого, – отметил в своем выступлении председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

С 2020 года, напомним, отловом, стерилизацией безнадзорных животных и их возвращением в среду обитания занимается МБУ «Северное». В этом же году, по словам заместителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Богдана Мороз, удалось стерилизовать около 2 тысяч собак. В 2021 году это количество достигло 5 тысяч особей, такой же план, исходя из бюджетных лимитов, установлен и в 2022 году.





После прохождения вакцинации и стерилизации животных возвращают на улицы города. Как отметил руководитель МБУ «Северное» Евгений Головко, собак не могут привезти обратно к детским садам, школам, другим социальным учреждениям, однако, если там находилась кормовая база, то животные могут туда вернуться.

При этом горожане продолжают жаловаться на засилье бездомных собак на улицах Волгограда. Некоторые требуют, чтобы даже после стерилизации животных не возвращали на территорию города, объясняя это немотивированной агрессией собачьих стай. Но с этим категорически не согласны зоозащитники.





– Да, кто-то недоволен тем, что стерилизованных животных возвращают на улицы, - констатировала директор благотворительного фонда «Лисена» Наталья Миндрина. – Нам звонят и спрашивают, вы что, своей стерилизацией им зубы, что ли, вырвали? Но в основном после этой операции собаки становятся неагрессивными. Например, в своем приюте мы навсегда оставляем собак, которые несколько раз нападали на людей. Но многие не понимают, что, если бы мы изолировали всех стерилизованных собак, на их место все равно придут другие животные, нестерилизованные. При этом животное, которое после этой процедуры вернули туда, откуда ее забрали, все равно будет охранять свою территорию и вряд ли пустит на нее других собак.

По мнению Натальи Миндриной, гораздо большую проблему представляют «дремучие» владельцы домашних животных, которые не приемлют стерилизацию для своих кошек и собак, да к тому же допускают самовыгул таких животных.

– В нашем приюте мы ежегодно стерилизуем около 3 тысяч животных и делаем это бесплатно для владельцев на средства грантов, – рассказывает Наталья. – Но многие бабушки и дедушки почему-то очеловечивают кошек и собак и считают, что их питомцы обязательно должны принести потомство и осчастливить их котятами и кутятами. Нет, не должны. Мы пытаемся объяснить это людям, но в плане просвещения населения в этом вопросе нужно еще работать и работать.

Алексей Саяпин, начальник отдела аналитической работы и информатизации комитета ветеринарии Волгоградской области считает, что вся проблема – в несовершенстве законодательства.

– Да, в своё время закон, регламентирующий правила обращения с бездомными животными, был принят. Но законодатели не позаботились о подзаконных актах, которые предусматривают административную ответственность за безответственное отношение к животным. Нам остается только работать на убеждение граждан, но честно хочу сказать, это практически не работает, – заявил Алексей Саяпин.

При этом в обществе давно уже обсуждаются предложения об ужесточении ответственности в отношении владельцев животных, которые ведут себя безответственно по отношению к питомцам – выгуливают их без поводка, а порой и выкидывают их на улицу.

Штрафы, а также введение налогов на содержание животных, по мнению некоторых экспертов, могли бы заставить граждан более серьезно подходить к вопросу, заводить или не заводить домашних питомцев.





Однако пока над этими предложениями в Государственной думе РФ только работают. Андрей Гимбатов, депутат Госдумы, который входит в рабочую группу российского парламента по подготовке изменений в федеральное законодательство, регламентирующее данную сферу, вновь обозначил свою позицию по этому вопросу.

– Я еще раз подчеркиваю – не только бездомных животных надо защищать от агрессивных людей, но и людей надо защищать от агрессивных собак, - заявил Андрей Гимбатов. – Поэтому я – за гуманное умерщвление агрессивных животных. Обращаю внимание – мы не должны вставать на путь всеобщего истребления животных и речь идет только об агрессивных собаках. Посмотрите, сейчас даже, если животное загрызло человека, его нельзя усыпить по закону. А ведь подобные случаи в России уже были, к счастью, не в нашем регионе. Люди должны чувствовать себя в безопасности – это главное.

По словам Андрея Гимбатова, проблема безнадзорных животных остро стоит не только в городах Волгоградской области, но и в селах.

– Во время моей поездки в Жирновский район люди мне рассказывали, что в лесополосах живут стаи диких бродячих собак, которые по повадкам уже больше похожи на зверей, – рассказал депутат Госдумы. – Таких животных невозможно социализировать и они представляют реальную угрозу для человека.

Участники обсуждения пришли к выводу, что программа вылова, стерилизации и возвращения животных в среду обитания не может быть эффективной, так как для предотвращения размножения бездомышей необходимо почти одномоментно лишить возможности давать потомство не менее 80% от общего их количества. Так, например, по некоторым оценкам в регионе насчитывается около 25 тысяч особей, из них более 10 тысяч – только в Волгограде.

Темпы стерилизации просто не успевают за процессом размножения бездомышей. При этом на сферу обращения с безнадзорными животными выделяется меньше средств, чем требуется. Так, если в прошлом году тот же Волгоград получил 10 миллионов рублей из бюджета области на эти цели, то в этом году на решение проблемы с бездомышами вместе с грантами запланировано 15 миллионов.

Но и этих средств явно не хватит. А на изоляцию всех животных в уже существующих приютах и в сооружениях, которые необходимо будет построить дополнительно, потребуется, по примерным подсчетам, около 1 миллиарда рублей в год! Надо ли говорить, что подобные расходы в сегодняшней ситуации просто нереальны.

Отсутствие необходимого финансирования и пробелы в федеральном законодательстве – вот две причины, которые, по мнению членов Общественной палаты Волгограда, тормозят решение проблемы с безнадзорными животными.

Но достичь гармонии в совместном существовании людей и бездомышей необходимо уже сегодня. Так, только с начала года в Волгограде собаки покусали почти 80 горожан. Поэтому на заседании общественного органа было принято решение выйти с предложением к органам власти о выделении дополнительных средств на стерилизацию как можно большего количества безнадзорных животных.