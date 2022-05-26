Экономика

ВТБ: ставки по вкладам скорректируются до 9-10% после решения ЦБ

Экономика 26.05.2022 14:02 Новости компаний
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26.05.2022 14:02 Новости компаний


Внеочередное снижение ключевой ставки Банком России на 3 п.п., до 11%, скорректирует доходность по депозитам. После решения регулятора уровень ставок по вкладам на рынке достигнет 9-10% в июне. Однако портфель классических сбережений физлиц в России по итогам года по-прежнему может вырасти на 10-15%. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.
Стабилизация экономической ситуации и смягчение денежно-кредитной политики регулятором предсказуемо отражаются на доходности сберегательных продуктов. Новое решение ЦБ РФ приведет к дальнейшему изменению условий по вкладам, которые скорректируются пропорционально ключевой ставке – в среднем на 2-3 п.п. Таким образом, рынок срочных вкладов продолжит возвращаться к значениям начала 2022 года. ВТБ в своих решениях будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру.
Мы ожидаем, что летом ставки по вкладам будут варьироваться в районе 9-10% годовых. В этот период сберегательная активность населения уступит место сезонному росту потребления. Однако несмотря на общее снижение ставок, депозиты продолжат оставаться одним из наиболее интересных инструментов вложений с точки зрения сочетания ликвидности и доходности. 
На этом фоне ВТБ отмечает новый общерыночный тренд – выравнивание процентных ставок на длинные и короткие сроки сбережений. В марте-апреле повышенную доходность можно было получить при размещении средств на 3 месяца. При этом разница со ставками долгосрочных вкладов (от года и более) у отдельных банков могла достигать 10 п.п. Однако в текущих условиях она снизится до 1-2 п.п. Поэтому в ближайшее время при отсутствии новых шоков мы ожидаем восстановления привлекательности долгосрочных депозитов.
Вслед за корректировкой ставок по вкладам игроки будут менять и условия по накопительным счетам, которые позволяют получать дополнительный доход от временно свободных денежных средств и при этом гибко распоряжаться сбережениями.
Несмотря на общий тренд рынка по снижению ставок, ВТБ фиксирует положительный прирост портфеля рублевых депозитов. По итогам мая он может вырасти на 5%, а общий объем вложений в них превысит соответствующий показатель 2021 года более, чем в два раза. 
По нашим прогнозам, размер рыночного портфеля рублевых средств населения в мае вырастет на 1-2%. При этом снижение темпов роста будет обусловлено сезонностью и майскими праздниками, когда традиционно увеличивается потребительская активность населения. В то же время поддержку рынку окажет начало выплат ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. С учетом рекордного роста рынка в первом квартале, несмотря на снижение ставок и сезонное замедление спроса, мы ожидаем, что классические сбережения физлиц в России по итогам года вырастут на 10-15%.

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