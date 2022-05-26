Под Волгоградом накрыли цех с фальшивой сметаной и маслом

Расследования 26.05.2022 12:15
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26.05.2022 12:15
В Волгоградской области раскрыли деятельность фирмы по легализации молочной продукции сомнительного происхождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, ООО «Фаворит», располагающееся в Дубовском районе Волгоградской области, попало в поле зрения сотрудников ведомства после анализа данных ФГИС «Меркурий», в ходе которого было установлено поступление большого объема молочной продукции (1,6 тыс. т) с фантомных предприятий.
Установлено, что на предприятие ООО «Фаворит» поступила молочная продукция с предприятий разных регионов Российской Федерации (Ульяновская, Ярославская, Калужская, Тюменская области), которые по данным территориальных Управлений Россельхознадзора определены как фантомные. По данным ФГИС «Меркурий», мониторинговой группой Управления Россельхознадзора выявлено, что уполномоченными лицами ООО «Фаворит» оформлялись электронные ветеринарные сопроводительные документы на молочную продукцию (сливочное масло, творог, сметана) общим объемом 67,5 тонн.
Во время визита на предприятие никаких признаков производства молочной продукции обнаружено не было. Однако в помещении фирмы хранилось более 31 тонны молочной продукции.
Информация о раскрытии схемы нелегального ввода в оборот молочной продукции неизвестного происхождения уже передана в ГУ МВД по Волгоградской области для принятия мер оперативного реагирования, пояснили в ведомстве.
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