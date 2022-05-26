«Подпрыгнули вместе с домом»: жителей Волгограда и Волжского разбудил звук взрыва





Жители Волгограда и Волжского напуганы звуком сильного взрыва, который разбудил их в четвертом часу утра. Причем страшный хлопок был одинаково слышен как в Красноармейском районе, так и в Тракторозаводском, а также в Волжском. Как делятся горожане в соцсетях, спящие граждане «подпрыгнули вместе с кроватями». Жители Волгограда и Волжского напуганы звуком сильного взрыва, который разбудил их в четвертом часу утра. Причем страшный хлопок был одинаково слышен как в Красноармейском районе, так и в Тракторозаводском, а также в Волжском. Как делятся горожане в соцсетях, спящие граждане «подпрыгнули вместе с кроватями».

- Подумали, что началась война и бомба попала в наш дом, - рассказывают волгоградцы. – В окнах аж стекла зазвенели. - Подумали, что началась война и бомба попала в наш дом, - рассказывают волгоградцы. – В окнах аж стекла зазвенели.

Некоторые связали происшествие с пожаром, который вспыхнул ночью в районе Гумрака. Некоторые связали происшествие с пожаром, который вспыхнул ночью в районе Гумрака.

- Неужели самолет упал? – спрашивают друг друга волгоградцы в соцсетях. - Неужели самолет упал? – спрашивают друг друга волгоградцы в соцсетях.





Появились и другие более тревожные сообщения, в частности, что, якобы, в Волгограде взорвалась цистерна с пропаном.

Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области корреспондента ИА «Высота 102» заверили, что никаких происшествий сегодня ночью и утром не зафиксировано. Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области корреспондента ИА «Высота 102» заверили, что никаких происшествий сегодня ночью и утром не зафиксировано.





- Никаких выездов на место какого-либо происшествия не было, - пояснили здесь.





В ведомстве затруднились ответить на вопрос, что на самом деле произошло и что так могло напугать волгоградцев.

Пользователи соцсетей пытаются успокоить себя сами, предполагая, что такой сильный хлопок мог прозвучать по причине преодоления звукового барьера самолетами. Пользователи соцсетей пытаются успокоить себя сами, предполагая, что такой сильный хлопок мог прозвучать по причине преодоления звукового барьера самолетами.



