«Подпрыгнули вместе с домом»: жителей Волгограда и Волжского разбудил звук взрыва

Происшествия 26.05.2022 08:33
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26.05.2022 08:33
Жители Волгограда и Волжского напуганы звуком сильного взрыва, который разбудил их в четвертом часу утра. Причем страшный хлопок был одинаково слышен как в Красноармейском районе, так и в Тракторозаводском, а также в Волжском. Как делятся горожане в соцсетях, спящие граждане «подпрыгнули вместе с кроватями».
- Подумали, что началась война и бомба попала в наш дом, - рассказывают волгоградцы. – В окнах аж стекла зазвенели.
Некоторые связали происшествие с пожаром, который вспыхнул ночью в районе Гумрака.
- Неужели самолет упал? – спрашивают друг друга волгоградцы в соцсетях.
Появились и другие более тревожные сообщения, в частности, что, якобы, в Волгограде взорвалась цистерна с пропаном.
Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области корреспондента ИА «Высота 102» заверили, что никаких происшествий сегодня ночью и утром не зафиксировано.
- Никаких выездов на место какого-либо происшествия не было, - пояснили здесь.
В ведомстве затруднились ответить на вопрос, что на самом деле произошло и что так могло напугать волгоградцев.
Пользователи соцсетей пытаются успокоить себя сами, предполагая, что такой сильный хлопок мог прозвучать по причине преодоления звукового барьера самолетами.
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