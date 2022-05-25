









Территорию заброшенного дендропарка в Советском районе Волгограда рассматривают в качестве площадки под застройку. Планами по освоению этого земельного участка накануне поделился мэр Волгограда Владимир Марченко.

Проект многофункционального парка показали губернатору. Прозвучало, что эта земля находится в федеральной собственности, в зоне ответственности ДОМ.РФ. Ранее были планы по возрождению дендропарка, но их не согласовали. Сейчас территория рассматривается под застройку жилья, наподобие «Родниковой долины» или «Колизея».

- Это хорошая территория, поэтому мы в любом случае должны здесь свою позицию вынести, - заметил Андрей Бочаров. - Давай все-таки рассматривать эту территорию не в качестве застройки пока. И в ДОМ.РФ будем обозначивать свою позицию, что мы не согласны и нас больше интересует вопрос рекреации, парковой зоны, потому что здесь нужна эта история, - сказал губернатор мэру.

Напомним, что в конце 2018 года бывший мэр Волгограда Виталий Лихачев делился планами по возрождению заброшенного дендропарка в Советском районе Волгограда. Тогда он сообщил, что городские власти приступают к разработке проекта восстановления дендропарка, расположенного рядом с улицей Автомобилистов и Университетским проспектом.

Заброшенный участок земли площадью 27 га планировалось возродить, высадить образцы флоры с самых разных уголков планеты и сделать в него свободный доступ для всех горожан.

«Это станет первым подобным проектом в городе и регионе», - заявлял тогдашний мэр. Однако, как выяснилось через 3,5 года, судьба проекта все еще остается под вопросом.



