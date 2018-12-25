В Волгограде в заброшенный дендропарк вдохнут новую жизнь

Экология 25.12.2018 17:14
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25.12.2018 17:14
Власти Волгограда намерены возродить заброшенный дендропарк в Советском районе Волгограда. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил сегодня глава города Виталий Лихачев, выступая с отчетом по итогам года. Градоначальник не только рассказал о том, что сделано, но и озвучил планы на будущее.
"Хочу поделиться еще одной смелой идеей: мы приступаем к разработке проекта восстановления дендропарка в Советском районе рядом с улицей Автомобилистов и Университетским проспектом. Сегодня это заброшенный участок земли площадью 27 га", - сообщил Лихачев. По его словам, возродить этот объект, открыть в него свободный доступ для всех горожан, высадить образцы флоры с самых разных уголков планеты – вот та идея, которая рассматривается в качестве перспективной. "Это станет первым подобным проектом в городе и регионе", - отметил глава Волгограда.
Всего за 2015-2018 годы муниципалитет сначала самостоятельно, а затем и при поддержке федерального бюджета благоустроил 24 парка и общественные территории в разных районах города. В уходящем году на улицах, в парках и дворах Волгограда высажено порядка 24 тысячи деревьев и кустарников.
«Сегодня я вижу перед муниципалитетом задачу обновить в течение ближайших пяти лет еще не менее 15 парков, улиц и площадей в разных районах города. Конкретные объекты уже намечены в ходе открытого диалога с жителями города», - рассказал Виталий Лихачев.
В настоящее время ведется разработка проектной документации по дальнейшему благоустройству территории Городского сада, а также пешеходных улиц им. Ленина и Краснознаменской. В дальнейших планах - продолжить работу по созданию в Центральном районе масштабной рекреационной зоны от поймы реки Царица вплоть до Мамаева кургана.
Параллельно нужно двигаться и вглубь оврага, который пересекает Астраханский мост – вплоть до улицы Глубокоовражной. «На этом заброшенном участке поймы логичным будет разместить прогулочную зону с тропинками среди деревьев, а также центр водных видов спорта и аквапарк», - заявил Виталий Лихачев. Для реализации этих проектов, по словам главы города, в первую очередь необходимо произвести очистку самого русла, прилегающей территории, сформировать откосы и террасы.
Аналогичная работа должна быть проведена и в русле реки Сухая Мечетка в Тракторозаводском районе. Там также, по мнению главы города, уместно будет разместить экологические тропы для прогулок с необходимой инфраструктурой.
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